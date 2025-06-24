Судьба Зеленского в руках умирающей Европы

Елена Острякова.  
24.06.2025 20:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому повезло, что его не посадят за один стол с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге.

Об этом старший научный сотрудник Европейского центра нежелательного в РФ Атлантического совета Рэйчел Риццо заявила на Публичном форуме НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому повезло, что его не посадят за один стол...

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«Я понимаю, что Зеленский и европейцы, возможно, разочарованы тем, что он не участвует в обсуждениях более официально. Но, я думаю, что это даже хорошо для него. Потому что я не вижу сценария, при котором Зеленский сидел бы за столом рядом с Трампом», – сказала Риццо.

Она считает, что будущее Украины зависит от того, как Европа решит действовать.

«Я не думаю, что США полностью отступят, но это уже не в наших руках. Не так, как было при администрации Байдена. Вот, почему я была так разочарована итогами прошлогоднего саммита. В коммюнике говорилось, что Украина — это мост в НАТО. Но я не думаю, что это правда. Это долгий и темный путь. И будущее Украины зависит от того, что решит Европа сейчас. И я думаю, что переговоры без США — это лучший вариант для будущего Украины», – сказал Риццо.

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