Утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому повезло, что его не посадят за один стол с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге.

Об этом старший научный сотрудник Европейского центра нежелательного в РФ Атлантического совета Рэйчел Риццо заявила на Публичном форуме НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я понимаю, что Зеленский и европейцы, возможно, разочарованы тем, что он не участвует в обсуждениях более официально. Но, я думаю, что это даже хорошо для него. Потому что я не вижу сценария, при котором Зеленский сидел бы за столом рядом с Трампом», – сказала Риццо.

Она считает, что будущее Украины зависит от того, как Европа решит действовать.