Старые деды русского ВПК запустили заводы и крупномасштабное производство – Луценко
Россия долго отставала от Украины в сфере беспилотников, но сейчас старая инженерная школа смогла возродиться и запустить массовое производство на заводах отечественного ВПК.
Об этом в эфире видеоблога включенного Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов беглого либерала Евгения Киселева заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В 22-м и 23-м нас спасли гаражи, украинцы включили мозги и выиграли войну дронов. А сейчас гаражи нас могут погубить, мы должны выйти из гаражей и зайти на конвейеры заводов. Империя долго отставала. Я помню, когда у нас перевес в дронах был 20 к 1, 30 к 1, при снарядном голоде, кстати говоря. И мы из-за этого сражались и в Бахмуте, хорошо сражались, защищали и Бахмут, и Авдеевку, и многие другие города.
Но сегодня они, старые деды русского ВПК, вылезли из щелей, сделали все эти безумные советские процедуры с чертежами, с военприемками, с голосованием, с ростом и со всеми делами и запустили крупномасштабное производство на заводах. Мы обязаны это сделать», – заявил Луценко.
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