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Россия долго отставала от Украины в сфере беспилотников, но сейчас старая инженерная школа смогла возродиться и запустить массовое производство на заводах отечественного ВПК.

Об этом в эфире видеоблога включенного Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов беглого либерала Евгения Киселева заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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