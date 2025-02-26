Стариков: Украина победила. Нас ждет новая Ялта

Основная фаза конфликта на Украине завершится в мае.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данное событие имеет большую степень вероятности, я бы сказал, 80 на 20. Я теперь думаю, по какой схеме пойдут миропорядка. Вестфальский мир, Крымская война, Потсдамская, Ялтинская [конференции]. По какому пути пойдут? Я так думаю, с учетом заявления президента Трампа, пойдут по пути окончания Второй мировой войны. В нынешней ситуации нет никакой капитуляции.

Реально в российско-украинской войне с политической и психологической точки зрения Украина победила. В военном плане противник ничего с нами сделать не может. То же самое мы, его отбросить не можем. То есть ничья. А раз ничья, сейчас решается вопрос, связанный с тем, как закончить. А раз закончить, то по какому пути. Вторая мировая была закончена капитуляцией – никаких капитуляций не будет, будет, по всей видимости, сделана приостановка. Приостановка боевых действий, потом политический процесс, а третий этап уже – подписание мирных соглашений. Большой конференцией, какая она будет там – саудовская, эр-риядовская, но это большая будет мирная конференция», – заявил Стариков.