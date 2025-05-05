США вряд ли будут поставлять Украине оружие, как раньше – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
05.05.2025 14:23
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


США вряд ли будут поставлять Украине военную помощь в прежних объемах и на тех же условиях, что при администрации Джо Байдена.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США вряд ли будут поставлять Украине военную помощь в прежних объемах и на тех...

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«Откровенно говоря, пока, мне кажется, как бы то Трамп ни хотел, но конкретно в этом случае должно быть решение конгресса Соединенных Штатов. Я не слышал, чтобы подобный законопроект был внесен, в частности, от республиканцев. Дай бог, но мои ожидания, особенно после поездки в Вашингтон, достаточно низки в отношении поддержки сейчас американцами. Мне кажется, если мы сможем покупать оружие, что, кстати, сегодня вот как раз Трамп разблокировал на 50 миллионов, что очень мало, но я хочу первый прецедент…

Опять же, мне не очень нравятся заявления президента Дональда Трампа, когда он вышел и уже заявил, что 350 миллиардов вернут благодаря этой сделке и все остальное. Напомню, что действующая администрация не очень славится последовательностью и конструктивностью. И поэтому это же не говорит о том, что завтра они снова не вынесут какую-то претензию или вдруг президент Зеленский не даст какое-то не то интервью», – заявил Железняк.

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