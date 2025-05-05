США вряд ли будут поставлять Украине оружие, как раньше – депутат Рады

США вряд ли будут поставлять Украине военную помощь в прежних объемах и на тех же условиях, что при администрации Джо Байдена.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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