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США запретили Украине вторгаться в Курскую область в 2023 году в ходе контрнаступления ВСУ.

Об этом бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Администрация Байдена всячески препятствовала Украине нанести серьезные удары по России. В 2022 году только под давлением американцев Украина дала уйти русской армии на другой берег Днепра. В 2023 году, я уверен, у Украины был план обхода «линии Суровикина» через Курск. Американцы снова запретили это делать», – сказал Каспаров.

Он напомнил, как администрация Байдена запрещала Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ, опасаясь ядерного конфликта.