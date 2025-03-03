США не дали обойти линию Суровикина через Курск – Каспаров

Елена Острякова.  
03.03.2025 13:40
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США запретили Украине вторгаться в Курскую область в 2023 году в ходе контрнаступления ВСУ.

Об этом бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США запретили Украине вторгаться в Курскую область в 2023 году в ходе контрнаступления ВСУ....

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«Администрация Байдена всячески препятствовала Украине нанести серьезные удары по России. В 2022 году только под давлением американцев Украина дала уйти русской армии на другой берег Днепра. В 2023 году, я уверен, у Украины был план обхода «линии Суровикина» через Курск. Американцы снова запретили это делать», – сказал Каспаров.

Он напомнил, как администрация Байдена запрещала Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ, опасаясь ядерного конфликта.

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