Срочно нужна наступательная операция и разгром ВСУ, иначе население России не поймёт, – Сивков

России нужно в ближайшее время переходить к проведению стратегической наступательной операции на Украине, чтобы нанести полный разгром ВСУ. Если СВО ещё длительное время будет проходить в вялотекущем режиме, в обществе будет нарастать непонимание, и подобными настроениями неизбежно воспользуются западные структуры.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

