Срочно нужна наступательная операция и разгром ВСУ, иначе население России не поймёт, – Сивков

Анатолий Лапин.  
28.11.2025 10:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 885
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


России нужно в ближайшее время переходить к проведению стратегической наступательной операции на Украине, чтобы нанести полный разгром ВСУ. Если СВО ещё длительное время будет проходить в вялотекущем режиме, в обществе будет нарастать непонимание, и подобными настроениями неизбежно воспользуются западные структуры.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужно в ближайшее время переходить к проведению стратегической наступательной операции на Украине, чтобы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Объективно необходимо, сейчас мы к этому созрели, проведение стратегической наступательной операции по решительному разгрому ВСУ в течение ближайших полугода.

Если мы это не сделаем, то дело переходит в фазу, которая чревата серьезными социально-политическими потрясениями в нашей стране.

Будет ли Европа в этом случае вмешиваться? Сто процентов. Сейчас готовятся точки в Азербайджане, готовятся точки в других регионах, прилегающих к нашей территории, готовится прямое вторжение на Украину.

Единственная пока надежда на то, что здравый смысл военного командования стран НАТО удержит авантюристов-политиков», – заявил Сивков.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить