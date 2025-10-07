Спровоцировавший Евромайдан пуштун Мустафа Найем угробил энергетику Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины было катастрофической ошибкой ставить на должность главы Государственнго агентства по вопросам восстановления и развития инфраструктуры журналиста-майданщика Мустафу Найема.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-министр ЖКХ, депутат Рады Алексей Кучеренко.

«Во-первых, Найем далеко от хозяйственной деятельности. Одна идея поставить на агентство журналиста! Он был журналистом-расследователем. А это колоссальная институция, которая должна была освоить колоссальные суммы, больше 20 миллиардов. Колоссальное оперативное строительство надо было провести. Он, понятно, был не готов к этому», – сказал Кучеренко.

Он привел слова тогдашнего премьера Дениса Шмыгаля, который сообщил, что агентство Найема начало строительство на 22 объектах генерации, семь из которых – наивысшего уровня сложности. Из этих семи ни один не был доведен до конца.