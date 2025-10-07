Спровоцировавший Евромайдан пуштун Мустафа Найем угробил энергетику Украины

Игорь Шкапа.  
07.10.2025 16:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 616
 
Для Украины было катастрофической ошибкой ставить на должность главы Государственнго агентства по вопросам восстановления и развития инфраструктуры журналиста-майданщика Мустафу Найема.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-министр ЖКХ, депутат Рады Алексей Кучеренко.

«Во-первых, Найем далеко от хозяйственной деятельности. Одна идея поставить на агентство журналиста! Он был журналистом-расследователем. А это колоссальная институция, которая должна была освоить колоссальные суммы, больше 20 миллиардов. Колоссальное оперативное строительство надо было провести. Он, понятно, был не готов к этому», – сказал Кучеренко.

Он привел слова тогдашнего премьера Дениса Шмыгаля, который сообщил, что агентство Найема начало строительство на 22 объектах генерации, семь из которых – наивысшего уровня сложности. Из этих семи ни один не был доведен до конца.

«И не будет достроено никогда. Не будет! Еще 22 – второй уровень – практически ни один объект агентство не закончило. Бюджеты не комментирую, пусть проверяют НАБУ, САП. Гос-аудит выяснил, что там завышены в два-три раза бюджеты. То есть агенство провалило полностью свое направление», – резюмировал экс-министр.

