«Собрать тела погибших» – делегация РФ предложила двухдневное перемирие

Российская делегация предложила украинским переговорщикам заключить перемирие на 2-3 дня, чтобы забрать из «серой зоны» тела погибших.

Об этом по итогам переговоров в Стамбуле заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку часто украинская сторона все время говорит о необходимости прекращения огня, достаточно в общих словах, мы предложили конкретное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта . Это было сейчас отработано нашими военными специалистами с украинскими», – сказал Мединский.

«Для чего делается короткое на участках прекращение огня с выключением дронов и так далее? Чтобы командиры могли подобрать трупы своих солдат. Сейчас жарко, антисанитарная ситуация в серой зоне. Опасность эпидемии.

Поэтому мы хотим создать возможность, тем более, что российская армия наступает, их солдат в этой серой зоне намного больше. Мы хотим создать условия, чтобы эти тела погибших были собраны и тут же быстро переданы для захоронения по-христиански противной стороне. Такое предложение поступило. Украинские военные пообещали его в кратчайшее время проработать», – добавил он.