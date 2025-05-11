Прозападные власти Черногории и свидомые черногорские националисты готовы чествовать президента Украины Владимира Зеленского, визит которого в эту страну может состояться 15 мая.

Планируется, что Киев и Подгорица подпишут какие-то «стратегические соглашения», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Черногория не должна позволить приветствовать Владимира Зеленского красной дорожкой — человека, превратившего Украину в могилу свободы, православия и человеческого достоинства. Если его приезд действительно состоится 15 мая, Подгорица не должна быть городом с мертвым голосом, а должна стать символом мирного гражданского сопротивления, а не государственной капитуляции», – пишет сербский информационный портал Черногории In4s.

Ряд местных СМИ отмечают различные странности, связанные с предстоящим визитом Зеленского. Например, несмотря на то, что провластные и свидомые медиа уже анонсируют Зеленского как официального гостя, президент Черногории Яков Милатович возможность подобного визита прокомментировал фразой «я бы пока ничего официально не подтверждал».

В свою очередь, в черногорский Департамент полиции не поступило официального заявления о визите, и не был опубликован его официальный протокол. Складывается ощущение, что власти страны опасаются возмущения сербского населения Черногории в связи с визитом украинского диктатора.