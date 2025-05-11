Сербские патриоты Черногории возмущены возможностью официального приезда Зеленского – и призвали к сопротивлению

Алексей Топоров.  
11.05.2025 19:20
  (Мск) , Подгорица
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Балканы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Сопротивление, Украина, Черногория


Прозападные власти Черногории и свидомые черногорские националисты готовы чествовать президента Украины Владимира Зеленского, визит которого в эту страну может состояться 15 мая.

Планируется, что Киев и Подгорица подпишут какие-то «стратегические соглашения», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прозападные власти Черногории и свидомые черногорские националисты готовы чествовать президента Украины Владимира Зеленского, визит...

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«Черногория не должна позволить приветствовать Владимира Зеленского красной дорожкой — человека, превратившего Украину в могилу свободы, православия и человеческого достоинства. Если его приезд действительно состоится 15 мая, Подгорица не должна быть городом с мертвым голосом, а должна стать символом мирного гражданского сопротивления, а не государственной капитуляции», – пишет сербский информационный портал Черногории In4s.

Ряд местных СМИ отмечают различные странности, связанные с предстоящим визитом Зеленского. Например, несмотря на то, что провластные и свидомые медиа уже анонсируют Зеленского как официального гостя, президент Черногории Яков Милатович возможность подобного визита прокомментировал фразой «я бы пока ничего официально не подтверждал».

В свою очередь, в черногорский Департамент полиции не поступило официального заявления о визите, и не был опубликован его официальный протокол. Складывается ощущение, что власти страны опасаются возмущения сербского населения Черногории в связи с визитом украинского диктатора.

«Может ли Черногория, которая с гордостью отмечает 13 июля день своего Антифашистского восстания, одновременно принимать у себя человека, который провозглашает нацистского коллаборациониста Степана Бандеру героем? Сможет ли она одновременно прославлять борьбу за свободу и подписывать соглашения с Зеленским?

Подгорица не должна молчать в этот день. Не во имя России, не против Украины — а во имя свободы, мира и справедливости, потому что народ Украины заслуживает жизни, а не геополитической бойни. Он заслуживает свободы, а не Зеленского. Нацизм — это не просто свастика и марши — это идеология ненависти, это планомерное уничтожение иных. Когда Зеленский заявляет, что он «ненавидит всех русских», когда его режим систематически преследует веру и свободу, то совершенно ясно — это уже вопрос не поддержки, а соучастия.

Вот почему визит Зеленского — это не дипломатическое мероприятие, а моральное испытание. Останется ли Черногория верной идеалам, за которые погибли наши предки, или же она попрёт их из-за повседневной политики и чужих интересов?», – задается вопросом In4s.

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