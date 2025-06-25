Сербские майданщики попытались выдать несчастную румынскую бабулю за «жертву режима Вучича»

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Сербские протестующие «студенты» запустили сетевой мем с якобы нищей бабушкой из Ниша, которую довёл до ручки правящий режим.

Впоследствии, правда, выяснилось, что старушка никакого отношения к Сербии не имеет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протестные аккаунты стали один за другим репостить фотографии нищей бабушки, которая якобы подошла к группе студентов в Нише и попыталась подарить им три яблочка – всё, что у неё было.

«Бабушка прижимает три яблочка, которые она отложила для студентов. Полная нищета. Никто не заслуживает такой старости. Сербия, 21 век. Я зол как рысь…», – гласила подпись под фотографией, которая по замыслу протестующих должна была олицетворять бедность и бесправие стариков в Сербии.

Однако пользователи соцсетей довольно быстро уличили авторов этого информационного вброса во лжи. Выяснилось, что фото со старушкой довольно давно ходит в социальных сетях, снято он было в Румынии, и используется, как правило, местными гастарбайтерами, разъехавшимися по разным странам, как олицетворение их нелёгкой судьбы и тоски по родине.

Параллельно представители сербской прозападной оппозиции пробуют атаковать сербские национальные нарративы, так объектом их атак стал священный праздник Видовдан – Праздник Святого Вита, который отмечается сербами 28 июня, как память битвы на Косовом поле и жертвенности сербских героев, погибших за Христа и родную землю.

«Какой Видовдан, оставьте его в покое! Давайте оставим этот символизм, мы хотим другую Сербию. Вот из-за этого начался студенческий протест. Я не могу забыть, когда эти дети шли по Сербии, как и ту старушку. Это не выдумка. Это реальность. У нее ничего не было. Она плакала. Она увидела освобождение!», – заявил в эфире прозападного телеканала N1 бывший сербский вице-премьер в правительстве пришедших после свержения Слободана Милошевича либералов Жарко Корац.

Также он добавил, что Святой Вит – это на самом деле языческий славянский идол Святовит, о чем «умалчивает церковь», а миф о святом князе Лазаре, павшем на Косовом поле, был якобы придуман в 19 веке.