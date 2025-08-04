Санду пошла по стопам нациста Антонеску: сотни тысяч «неправильных граждан» не подпустят к выборам

Накануне парламентских выборов власти Молдовы снова разделили граждан страны, живущих и работающих за границей, на правильных и неправильных. Неблагонадежных – российских молдаван – ограничивают в праве избирать, как это было уже на президентских выборах в РМ осенью 2024 года.

За границей молдаван очень много – около миллиона, это более трети населения страны. Самые крупные молдавские диаспоры, сопоставимые по численности, – в России и в Италии. Но в Италии на молдавских выборах создают 73 избирательных участка по всей стране, а в России – только два, и оба в Москве. Всего в странах Запада будет порядка 250 участков, к тому же там организуют голосование по почте, а представители правящей партии PAS еще и ездят в Европу на встречи с избирателями.

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Молдавской диаспоре в России, которая уже просила открыть для нее больше избирательных участков через посольство РМ в Москве, надеяться особо не на что.

«Все это происходит потому, что власть боится, что молдавская диаспора, которая живет в России, будет голосовать за кого угодно, только не за партию PAS, – прокомментировал ситуацию политолог, журналист Виктор Жосу в программе «Пульс» на телеканале CANAL 5. – Стремление удержаться у власти, сделать так, чтобы конкуренты не получили голосов в свою пользу, и порождает такую дискриминацию, абсолютно откровенное нарушение прав части граждан РМ. Это противоречит всем законам и конституции, надо самым серьезным образом ставить вопрос о том, что за это нарушение придется отвечать».

Жосу отметил, что практика ограничения в избирательном праве граждан РМ, которые живут в России или на левом берегу Днестра, существует уже не первые выборы – похожее было и при Плахотнюке.

Секретарь ЦК Партии коммунистов Молдовы Диана Караман в том же эфире заявила, что молдавская власть создает образ врага из России, Приднестровья, Гагаузии, оппозиции, поскольку не может предложить ничего другого и не в состоянии отчитаться за провальную политику.

«Дискриминация наблюдается не только в сфере избирательных процессов – у нас во всех областях жизни государства есть правильные и неправильные граждане, которых делят по территориальному, национальному, языковому признаку. Так PAS показывает приверженность к горячу любимому ими Антонеску (румынскому диктатору и пособнику Гитлера – прим. автора), которого они в учебниках по истории сейчас пытаются обелить . Фашистские режимы в свое время тоже прибегали к селекции людей. В лучших традициях Антонеску его последователи в нынешней власти Молдовы относятся к гражданам», – говорит Диана Караман.

Представитель Партии коммунистов напомнила, что зампредседателя ЦИК Молдовы Павел Постикэ признал: с момента открытия регистрации избирателей на зарубежных участках 90% заявок пришло именно из России – там уже зарегистрировались десятки тысяч людей.

«Мы будем до конца отстаивать их права», – пообещала Караман.

Она отметила, что прозревают молдаване и в европейcкой диаспоре.