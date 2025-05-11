Салливан: Нет «серебряной пули» против России

Вадим Москаленко.  
11.05.2025 19:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Американцы не решились в 2022 году предоставить Киеву ракеты ATACMS, поскольку это оружие не являлось  гарантией победы, а вот риск ядерной эскалации, согласно данным разведки, повышался в разы.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявил бывший советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы не решились в 2022 году предоставить Киеву ракеты ATACMS, поскольку это оружие не...

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«Я знаю, что было много дискуссий относительно ATACMS, и сейчас, когда я общаюсь со многими людьми, которые за это выступали, я их понимаю, когда они говорят, что если бы мы их в 2022 году предоставили, то это бы фундаментально изменило характер войны. Но я считаю, что нет «серебряной пули».

И я думаю, что вопрос ATACMS был затенён более фундаментальной правдой – это то, что на протяжении очень длительного времени  был повышенный ядерный риск, о котором информировали американские разведслужбы, включительно с главой», – рассказал Салливан.

«Байден никогда не говорил: давайте откатываться назад или давайте остановимся, – нет! Он продолжал двигаться вперёд, он продолжал поддерживать и предоставлять. И как по мне, это был очень серьёзный подход.

С одной стороны, он очень серьёзно воспринимал возможность эскалации ядерного оружия, а с другой он очень серьёзно относился к необходимости поставлять нужные средства стране, которая борется за свободу и демократию на поле боя», – вещал байденовский советник.

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