Русские всерьёз взялись за утилизацию F-16 – укро-эксперт

Тарас Стрельцов.  
10.07.2025 20:41
  (Мск) , Львов
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинский авиапарк уже имеет в наличии до сотни бортов американских истребителей F-16.

Об этом на канале «Lviv media» заявил украинский военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ бандеровской партии «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский авиапарк уже имеет в наличии до сотни бортов американских истребителей F-16. Об этом...

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«Только в Староконстантинове ещё с советских времён есть защитные капониры, там достаточно тяжело поразить F-16, если они там базируются. Но активизация этих ударов [по украинским аэродромам] перепадает как раз на действия наших стратегических партнёров.

Помните, после предыдущего разговора Трампа с Путиным, Трамп снимает с паузы вопрос реэкспорта американского оружия, в первую очередь, это касается F-16.И Нидерланды, и Бельгия передают нам долгожданные F-16, даже не дождавшись от США F-35. Это показательно», – рассуждал Снегирёв.

«Соответственно, русские поняли, что если сейчас украинская сторона имеет уже до ста F-16, то это сверхсерьёзный вызов для самих русских в моменте господства в воздухе», – добавил укро-эксперт.

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