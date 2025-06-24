Россию призвали оказать военную помощь Ирану

Катя Добрина.  
24.06.2025 13:59
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Россия


Россия должна оказать помощь Ирану, поскольку тот является стратегическим союзником Москвы.

Но сделать это скрытно, как в свое время была оказана помощь Вьетнаму и Корее. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военблогер, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна оказать помощь Ирану, поскольку тот является стратегическим союзником Москвы. Но сделать это...

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«Какую помощь могла бы оказать Россия? Да какую угодно: поставить ракеты, передать самолёты, полететь в Иран и воевать под видом иранских ВВС, благо мы им передали Су-35. Перекрасили и полетели воевать, как мы это делали в Корее, во Вьетнаме. Можем скрытно передать систему ПВО, как это делали, скрытно или не скрытно, американцы, британцы, французы на Украине. Разве мы должны, собственно говоря, оглядываться на Америку, серьёзно?

Три с половиной года из-за них мы не можем закончить конфликт на Украине, и сейчас мы на них начнём оглядываться? На их позицию? Америка вторглась в чужую страну, разбомбила там ядерные объекты, подвергнув мир угрозе радиационного заражения, открыла «ящик Пандоры», совершила кучу преступлений, за которые любую другую страну подвергли бы полной изоляции», – подчеркнул он.

По словам обозревателя, переданный Ирану в обмен на технологии Су-35 еще не был задействован в нынешнем конфликте. К тому же, у России есть зарезервированные на экспорт 7 установок ПВО средней и большой дальности, и если их передать Ирану, это способно напугать Израиль.

«Я не считаю, что Россия должна оглядываться, потому что Иран — наш стратегический союзник. У нас их всего ничего: Белоруссия, Иран, Северная Корея и Китай с Индией ещё в качестве партнёров. Очевидно, что разбрасываться союзниками и показывать, что наших союзников можно бить наотмашь, наверное, мы не должны, на мой взгляд. Понятно, что всё гораздо сложнее в политике. Там есть сдержки и противовесы, какие-то договорённости непубличные. Но очевидно, что Россия должна чуть плотнее начать помогать Ирану», – подытожил Живов.

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