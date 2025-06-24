Россию призвали оказать военную помощь Ирану

Россия должна оказать помощь Ирану, поскольку тот является стратегическим союзником Москвы.

Но сделать это скрытно, как в свое время была оказана помощь Вьетнаму и Корее. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военблогер, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какую помощь могла бы оказать Россия? Да какую угодно: поставить ракеты, передать самолёты, полететь в Иран и воевать под видом иранских ВВС, благо мы им передали Су-35. Перекрасили и полетели воевать, как мы это делали в Корее, во Вьетнаме. Можем скрытно передать систему ПВО, как это делали, скрытно или не скрытно, американцы, британцы, французы на Украине. Разве мы должны, собственно говоря, оглядываться на Америку, серьёзно? Три с половиной года из-за них мы не можем закончить конфликт на Украине, и сейчас мы на них начнём оглядываться? На их позицию? Америка вторглась в чужую страну, разбомбила там ядерные объекты, подвергнув мир угрозе радиационного заражения, открыла «ящик Пандоры», совершила кучу преступлений, за которые любую другую страну подвергли бы полной изоляции», – подчеркнул он.

По словам обозревателя, переданный Ирану в обмен на технологии Су-35 еще не был задействован в нынешнем конфликте. К тому же, у России есть зарезервированные на экспорт 7 установок ПВО средней и большой дальности, и если их передать Ирану, это способно напугать Израиль.