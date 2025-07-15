Россия не похожа на то, что мы должны были увидеть после санкций – американский журналист

Максим Столяров.  
15.07.2025 23:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Удивительно, что социальная обстановка «самой богатой страны в мире» США намного мрачнее происходящего в самом санкционированном государстве на планете – России.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в Москве американский журналист Рик Санчес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удивительно, что социальная обстановка «самой богатой страны в мире» США намного мрачнее происходящего в...

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«То время, что я здесь работаю, я многое вижу. И это касается не только России, давайте не будем рекламировать Россию, давайте поговорим о других странах, которые мы якобы «презираем».

Я не вижу в России или в этих странах, например, в большинстве из них, что они похожи на тюрьму. Я не вижу людей, живущих на улице без крова, я не вижу людей, которые повсюду колют себе в вены иглы. Я не вижу болезненного ожирения, когда каждый третий весит 300-500 фунтов. Здесь есть вещи, которые заставляют меня задуматься.

Кстати, экономически это самая санкционированная страна на данный момент. И всё же, с точки зрения ВВП, с точки зрения увиденного, вы видите людей на улицах, они делают покупки, магазины полны товаров. Это не соответствует модели того, что мы должны видеть, исходя из наказания!», – недоумевал журналист.

«Поэтому когда Такер [Карлсон] говорит – почему в Америке такая проблема, когда мы самая богатая страна в мире, я сравниваю это с другими странами, которые мы якобы «ненавидим», но в которых нет таких проблем», – рассказывал Санчес.

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