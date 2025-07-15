Удивительно, что социальная обстановка «самой богатой страны в мире» США намного мрачнее происходящего в самом санкционированном государстве на планете – России.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в Москве американский журналист Рик Санчес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То время, что я здесь работаю, я многое вижу. И это касается не только России, давайте не будем рекламировать Россию, давайте поговорим о других странах, которые мы якобы «презираем».

Я не вижу в России или в этих странах, например, в большинстве из них, что они похожи на тюрьму. Я не вижу людей, живущих на улице без крова, я не вижу людей, которые повсюду колют себе в вены иглы. Я не вижу болезненного ожирения, когда каждый третий весит 300-500 фунтов. Здесь есть вещи, которые заставляют меня задуматься.

Кстати, экономически это самая санкционированная страна на данный момент. И всё же, с точки зрения ВВП, с точки зрения увиденного, вы видите людей на улицах, они делают покупки, магазины полны товаров. Это не соответствует модели того, что мы должны видеть, исходя из наказания!», – недоумевал журналист.