Россия и США заставят Украину подписать мир – порошенковец Луценко

Анатолий Лапин.  
28.03.2025 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


У России и США достаточно инструментов воздействия на Украину, чтобы заставить ее подписать нужный им мирный договор. Для этого будет разыграна комбинация, в результате которой весь мир будет хотеть такого подписания и закроет глаза на условия.

Об этом в эфире видеоблога «Курбанова Live» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России и США достаточно инструментов воздействия на Украину, чтобы заставить ее подписать нужный...

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«После назначения Ермака главой делегации по достижению мира, обе стороны считают – и американская, и российская – что именно он сможет подписать мирное соглашение, которое ему будет предложено. Потому что инструментов воздействия у обеих сторон на него достаточно.

Это было продемонстрировано много раз, и сегодняшний скандал с соглашением о ресурсах снова демонстрирует влияние со стороны Америки. И поэтому Россия изменила концепцию… вероятность того, что он (Путин, – авт.) объявит о 30-дневном, и не более, прекращении огня в апреле месяце.

Ставят Украину в цейтнот. Вот 30 дней, и вот сделка, «Стамбул-2», подписывайте. И подписи самого Ермака достаточно. Вся проблема в том, что именно этот человек единолично может подписать документы, вот, на что идет расчет, с моей точки зрения», – пугал аудиторию соратник Порошенко.

«Это выглядит очень по-трамповски и немножко по-путински. То есть, вот, идут споры, идут негативные сигналы, все уже отчаялись, все считают, что ничего не будет, и потом телефонный разговор или даже встреча двух президентов: «Мы остановили Третью мировую войну, на грани катастрофы все остановлено, мы все решили, 30-тидневное перемирие и вперед, подписываем документы».

Это очень похоже на эту историю. И в этом обстоятельстве весь мир будет хотеть, чтобы мы подписали и не захочет разбираться в деталях», – нагонял «зрады» Луценко.

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