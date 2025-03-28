Россия и США заставят Украину подписать мир – порошенковец Луценко

У России и США достаточно инструментов воздействия на Украину, чтобы заставить ее подписать нужный им мирный договор. Для этого будет разыграна комбинация, в результате которой весь мир будет хотеть такого подписания и закроет глаза на условия.

Об этом в эфире видеоблога «Курбанова Live» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После назначения Ермака главой делегации по достижению мира, обе стороны считают – и американская, и российская – что именно он сможет подписать мирное соглашение, которое ему будет предложено. Потому что инструментов воздействия у обеих сторон на него достаточно. Это было продемонстрировано много раз, и сегодняшний скандал с соглашением о ресурсах снова демонстрирует влияние со стороны Америки. И поэтому Россия изменила концепцию… вероятность того, что он (Путин, – авт.) объявит о 30-дневном, и не более, прекращении огня в апреле месяце. Ставят Украину в цейтнот. Вот 30 дней, и вот сделка, «Стамбул-2», подписывайте. И подписи самого Ермака достаточно. Вся проблема в том, что именно этот человек единолично может подписать документы, вот, на что идет расчет, с моей точки зрения», – пугал аудиторию соратник Порошенко.