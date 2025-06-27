Россия готова к третьему раунду переговоров – Путин

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Россия готова передать Украине ещё три тысячи тел погибших ВСУшников, после чего можно будет начать новый раунд переговоров.

Об этом на пресс-конференции в Минске заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается меморандумов, то ничего неожиданного не произошло. Это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения. Что касается результатов – сегодня состоялся очередной обмен. Это важно, гуманитарная составляющая имеет значение, это создаёт условия для обсуждения сути проблемы. А мы договаривались таким образом, что продолжим контакты после завершения обменов и передачи тел погибших. Мы отдали уже свыше шести тысяч тел, и готовы отдать ещё почти три тысячи. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат», – сказал Путин.