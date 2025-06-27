Россия готова к третьему раунду переговоров – Путин

Максим Столяров.  
27.06.2025 18:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия готова передать Украине ещё три тысячи тел погибших ВСУшников, после чего можно будет начать новый раунд переговоров.

Об этом на пресс-конференции в Минске заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готова передать Украине ещё три тысячи тел погибших ВСУшников, после чего можно будет...

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«Что касается меморандумов, то ничего неожиданного не произошло. Это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения.

Что касается результатов – сегодня состоялся очередной обмен. Это важно, гуманитарная составляющая имеет значение, это создаёт условия для обсуждения сути проблемы.

А мы договаривались таким образом, что продолжим контакты после завершения обменов и передачи тел погибших. Мы отдали уже свыше шести тысяч тел, и готовы отдать ещё почти три тысячи. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат», – сказал Путин.

«И договаривались таким образом, что после завершения этой стадии мы проведём третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы, нужно согласовать место и время. Рассчитываю, что президент Турецкой республики господин Эрдоган остаётся на своих позициях, мы ему очень благодарны, и готовы такую встречу провести в Стамбуле.

А вот когда конкретно – это (обсудят) руководители переговорных групп с обеих сторон, а они находятся в постоянном оперативном контакте друг с другом. На мой взгляд, это неплохо. А предметом разговора, на мой взгляд, должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», – добавил президент.

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