Россия еще даже не спотыкается и может продолжать воевать – Луценко
Положение дел в России таково, что говорить о прекращении боевых действий на Украине не приходится. Она еще даже не спотыкается, не говоря о том, что может упасть.
Об этом в эфире видеоблога «Курбанова LIVE» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Луценко, президент России Владимир Путин уверен, что его войска могут продвигаться и дальше.
«Я перевожу очень просто: «Нет, я еще не навоевался, потому что за последний месяц в Украине я захватил больше всего территорий с 22-го года». Это означает, что он продавливает нашу территорию, невероятно кровавой ценой, но он движется вперед. И у него есть расчет, что еще не пора. Кроме того, экономически его нигде не поджали. То есть, он не спотыкается. Он очень медленно, страшной, кровавой ценой идет вперед, но он еще не спотыкается», – рассуждал Луценко.
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