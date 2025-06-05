Россия едина и управляема, а в США хаос и раскол – Джон Хелмер
Россия не просто побеждает на поле боя, она демонстрирует управленческое превосходство над США.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодняшние военные операции показывают, что потери растут, а значит продвижение России на Запад продолжается. Сейчас для обеих сторон настал решающий момент», – сказал Хелмер.
Он подчеркнул, что у России преимущество не только перед Украиной, но и перед США.
«Сейчас российская сторона демонстрирует солидарность, коллективный консенсус. Президент Путин каждый день демонстрирует это, встречаясь с военными командирами, гражданским руководством и т.д.
Что касается США, то, как мы и говорили, там царит раскол, чистки идут в Пентагоне, Совете национальной безопасности, Госдепартаменте и разведывательных службах.
Это приводит к потере внутреннего контроля, к потере вертикали власти от президента до разведки и дипломатических служб. Так что вы можете легко увидеть либо хаос, либо раскол», – подытожил он.
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