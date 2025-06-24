Россия будет продолжать борьбу со сторонниками нацизма по всему миру – Лавров
Россия проводит активную работу в своей стране и по всему миру по недопущению героизации нацизма и переписыванию истории.
Об этом на XI Международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел Росси и Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Возвращаясь к Резолюции недопустимости героизации нацизма – это только одна работа и в одной структуре. Самое главное – это то, чем сейчас мы всерьез занимаемся по поручению президента.
Это учебники школьные, другие формы воспитания молодежи с самых юных лет. Это и конечно же работа по восстановлению памятников, по сохранению памятников и в нашей стране героям Великой Отечественной, Второй мировой войны, но и на территории европейских стран», – сказал Лавров.
«Это противодействие кампаниям по сносу этих памятников, и я бы сказал, инициирование процессов в отношении тех, кто эти памятники сносит. Особенно памятники, которые на захоронениях стоят, вопреки всем международным конвенциям, сносят, подвергают актам вандализма.
Это, прежде всего, конечно, киевский режим, в значительной степени в Прибалтике и в ряде других стран. Борьба против искажений исторической памяти – это сейчас одна из наших главных задач. И в год восьмидесятилетия эта задача была особенно четко, не просто сформулирована, а детализирована. И эта работа будет для нас постоянной», – добавил министр.
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