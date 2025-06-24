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Россия проводит активную работу в своей стране и по всему миру по недопущению героизации нацизма и переписыванию истории.

Об этом на XI Международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел Росси и Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возвращаясь к Резолюции недопустимости героизации нацизма – это только одна работа и в одной структуре. Самое главное – это то, чем сейчас мы всерьез занимаемся по поручению президента. Это учебники школьные, другие формы воспитания молодежи с самых юных лет. Это и конечно же работа по восстановлению памятников, по сохранению памятников и в нашей стране героям Великой Отечественной, Второй мировой войны, но и на территории европейских стран», – сказал Лавров.