Российские инженеры уже занялись нейтрализацией «Таурусов» – генерал ВСУ

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О передаче Украине немецких дальнобойных крылатых ракет «Таурус» еще не было объявлено, но российские инженеры в многочисленных НИИ уже разрабатывают технологии противодействия им.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кацапня также не сидит сложа руки и активно отрабатывает возможные противодействия к этим ракетам. И даже за последние полгода несколько таких скандалов, касающихся ареста в немецких силовых структурах, в том числе и в Буднесвере, агентов-шпионов, работавших в пользу Российской Федерации. Поэтому мы понимаем, что и утечку информации, и технический шпионаж еще никогда никто не отменял. И россияне, как показывает опыт, в этом всегда были успешны. Еще начиная со времен Советского Союза, школа сохранилась, и они прорабатывают возможные противодействия. Вот вам пример по «Хаймерсам», которые были в первые три месяца очень эффективны, после того россияне нашли хорошее противодействие и сумели активно использовать слабые места любого оружия», – рассуждал укро-генерал.