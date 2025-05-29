Российские инженеры уже занялись нейтрализацией «Таурусов» – генерал ВСУ
О передаче Украине немецких дальнобойных крылатых ракет «Таурус» еще не было объявлено, но российские инженеры в многочисленных НИИ уже разрабатывают технологии противодействия им.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кацапня также не сидит сложа руки и активно отрабатывает возможные противодействия к этим ракетам. И даже за последние полгода несколько таких скандалов, касающихся ареста в немецких силовых структурах, в том числе и в Буднесвере, агентов-шпионов, работавших в пользу Российской Федерации.
Поэтому мы понимаем, что и утечку информации, и технический шпионаж еще никогда никто не отменял. И россияне, как показывает опыт, в этом всегда были успешны. Еще начиная со времен Советского Союза, школа сохранилась, и они прорабатывают возможные противодействия.
Вот вам пример по «Хаймерсам», которые были в первые три месяца очень эффективны, после того россияне нашли хорошее противодействие и сумели активно использовать слабые места любого оружия», – рассуждал укро-генерал.
«Так же и здесь, и по «Таурусу» есть определенные вопросы, и специалисты на этих вопросах разбираются, и так же будут активно работать. Напоминаю, что в Российской Федерации научно-исследовательских институтов, занимающихся оборонно-промышленным комплексом, не один десяток. И там сидят точно не дураки, и деньги они получают также не на дурака.
Поэтому не надо недооценивать врага и не надо строить себе розовых пони, на которых мы будем мчаться в сторону победы», – заявил Кривонос.
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