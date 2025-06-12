Российская армия может освободить пол-Украины – Матвийчук очертил новую ЛБС
ВСУ уже не в состоянии обеспечивать нормальную оборону половины областей, поэтому армия России имеет возможность освободить пол-Украины.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник спецназа в отставке, военный обозреватель Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Верховный главнокомандующий поставил конкретную задачу – обезопасить приграничные районы и новые регионы, от посягательств фашистского режима. Это Крым, это Луганская, Донецкая Народная Республика, Запорожская область.
А там и Днепропетровская область, сюда сворачивается Харьковская область, Черниговская область, Сумская область. Наверное, Кировоградская тоже туда входит, если так посмотреть… Одесская и Николаевская.
Это области, в которых мы должны иметь политико-военное влияние. И если мы возьмем глубину [безопасности границ] не менее 100 километров, то это до Днепра. Это зона безопасности, так называемая буферная зона», – сказал Матвийчук.
Он подчеркнул, что защитить эти регионы Украина уже не сможет.
«И то, что мы вошли в Днепропетровскую область, там три таких очень интересных момента. Первый – это перенос боевых действий на территорию противника, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Противнику необходимо развертывать систему оборонительных позиций, траншей, рубежей, а нет ни денег, ни возможностей.
Второе – это, конечно, имиджевые потери. И последнее – духоподъемный такой момент для нашей армии. Армия на марше, побеждает. Вы представляете, какой сейчас подъем у наших солдат, которые на южнодонецком направлении сидели два года, прорывали эту оборону, которую там строила вся Европа.
А Днепропетровская область – это степи. Краматорск и Славянск мы можем даже не брать, мы их обойдем. Они сами упадут в наши руки. Нам прямой выход на черноморское приморье, и по границе с Беларусью выходить на рубеж Днепра», – добавил эксперт.
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