Российская армия может освободить пол-Украины – Матвийчук очертил новую ЛБС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ уже не в состоянии обеспечивать нормальную оборону половины областей, поэтому армия России имеет возможность освободить пол-Украины.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник спецназа в отставке, военный обозреватель Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Верховный главнокомандующий поставил конкретную задачу – обезопасить приграничные районы и новые регионы, от посягательств фашистского режима. Это Крым, это Луганская, Донецкая Народная Республика, Запорожская область. А там и Днепропетровская область, сюда сворачивается Харьковская область, Черниговская область, Сумская область. Наверное, Кировоградская тоже туда входит, если так посмотреть… Одесская и Николаевская. Это области, в которых мы должны иметь политико-военное влияние. И если мы возьмем глубину [безопасности границ] не менее 100 километров, то это до Днепра. Это зона безопасности, так называемая буферная зона», – сказал Матвийчук.

Он подчеркнул, что защитить эти регионы Украина уже не сможет.