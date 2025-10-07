«России выгодна нынешняя позиция Казахстана по СВО» – казахский марксист

После начала СВО на Украине и резкого введения антироссийских санкций Казахстан показал удивительный рост производства, даже той продукции, для которой у него не было мощностей.

Об этом на канале «Простые числа» заявил член марксистской казахстанской организации Қызыл Ту Алибек Тасыбеков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Казахстан начнёт всецело поддерживать Россию, идеологически во всём, это будет невыгодно российскому капиталу. Потому что против Казахстана введут санкции, и он не сможет быть хабом. То есть в данном случае нельзя сказать, что какие-то действия нашего правительства, которое пытается усидеть на всех стульях, когда они говорят, что мы поддерживаем антироссийские санкции и т.д., но по факту мы видим, что не совсем. В каких-то частях они для галочки поддерживают, чтобы угодить западным партнёрам, но то, как российские товары маркируются как казахстанские и продаются… Свинец, топливо, ГСМ – внезапно, как только началась война на Украине, Казахстан начал производить всего гораздо больше, чего не мог производить в принципе, у нас нет таких мощностей. Это демаркировка российского под наше, и там очень много схем», – рассказал Тасыбеков.

Он согласился с ведущим, что такое явление можно назвать «параллельный экспорт», и повторил, что если бы Казахстан стал максимально открыто пророссийским, это было бы невыгодно, в первую очередь, российским властям и капиталу.