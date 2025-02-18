«Разморозка» вместо «заморозки». О чем договорились Штаты и Россия в Саудовской Аравии

Дебютные переговоры РФ и Штатов, которых так боялись украинцы и европейцы, все же состоялись. Российские и американские официалы встретились в Эр-Рияде, в принадлежащем саудовской королевской семье дворце Дирия в комплексе Альбасатин, обсудив, при посредничестве наследного принца Мохаммеда бин Салмана, широкий круг вопросов, включая украинский.

Место встречи было выбрано не случайно и не вдруг, став итогом длительного процесса смещения большой геополитики на Восток. Традиционные для времен Холодной войны и даже первых десятилетий после ее окончания, площадки для контактов между соперничающими мировыми центрами силы, типа нейтральной Швейцарии или Австрии, в последние годы потеряли этот статус.

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И даже ближняя европейская периферия типа Мальты (где встречались Буш с Горбачевым в 1989-м ) и Исландия (место встречи Рейгана с Горбачевым тремя годами ранее) уже не воспринимаются нынешними Штатами и Россией как заслуживающие доверия посредники.

Центр «тихой дипломатии» переместился в регион Персидского залива: Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ – именно там разного уровня переговорщики «сверяют часы» и прощупывают позиции друг друга.

Неудивительно, что за годы СВО именно там, а еще в соседней Турции, имели место абсолютно все контакты между Киевом и Москвой, в попытках договориться на разные темы – от попыток договориться по-крупному, до обмена военнопленными, возвращения детей или попыток прекратить взаимные обстрелы инфраструктуры.

Шейхам Залива, по разным причинам, доверяют и в Москве и в Вашингтоне. Частый гость московских телеэфиров, американский политолог Дмитрий Саймс, назвал Саудовскую Аравию «наилучшим местом для переговоров», мотивируя это тем, что королевство, при всей близости к Штатам, не является «американской марионеткой» и в целом ряде вопросов умеет говорить Вашингтону «Нет».

И это доверие базируется на фундаменте не только давних личных контактов Путина и Трампа, но и на переплетении экономических интересов.

Для РФ арабские монархии – это один из важных «запасных аэродромов» и «окон» в большой бизнес-мир в условиях санкций, а для Вашингтона – потенциальные крупные инвесторы в американскую экономику (одни только саудиты обещали Трампу вложить в США не менее 500 миллиардов долларов).

Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и близкий к Кремлю глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны переговоры вели госсекретарь Марко Рубио, помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, которому сейчас поручены контакты по Украине с Москвой.

Принято говорить, что прямых переговоров между Москвой и Вашингтоном не было с конца 2021 года, когда Путин встречался с Байденом в Женеве. Однако будет лукавством говорить, что за эти три года стороны совсем не имели контактов. Даже если вывести за скобки взаимное прощупывание позиций через посредников на разных нейтральных территориях, можно вспомнить встречи Патрушева с Салливаном и О Брайеном на Кубе, созвоны Шойгу с Остином и громкий обмен заключенными в конце правления Байдена, также ставший итогом активной челночной дипломатии.

Однако те контакты, во-первых, стороны старались не сильно афишировать, а во-вторых, заранее очерчивались красные флажки в содержательной части разговора. То есть, это были разговоры о частностях, а не по существу.

Так что, нынешняя встреча и правда – первый за три года контакт столь высокого уровня представительства, который не просто широко освещается сторонами, но и нацелен на достижение не частного, а глобального результата.

Выражаясь посконным языком официоза, переговоры в Рияде прошли в атмосфере конструктивного диалога и глубокого удовлетворения сторон ее итогами.

«Это был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели поднять», — заявил журналистам помощник Путина Ушаков после встречи.

Отсюда потоки осторожных комплиментов, которые переговорщики, не скупясь, отсыпали друг дружке. К примеру, русские прозрачно намекнули на упущенные от ухода из РФ выгоды американского бизнеса, оценив их в 300 миллиардов долларов и намекнув на готовность принять «беглецов» обратно. В ответ – американцы столь же толсто намекнули на готовность снять обременительные для РФ санкции.

Много говорилось об экономике. Правда – по понятным причинам, в будущем времени. Тем не менее, договорились подготовить почву для инвестиций после завершения конфликта на Украине. Последнее, по общему мнению сторон, «откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике».

Одним из важнейших вопросов встречи стала тема разблокировки полноценных дипломатических связей между странами. Дело в том, что при Байдене отношения Москвы с Вашингтоном достигли дна, вплоть до фактического блокирования американцами работы российского посольства и представительства в ООН.

А после завершения полномочий посла Антонова русская дипмиссия уже долгое время обезглавлена – американцы месяцами не выдавали новому послу агреман.

По итогам встречи в Эр-Рияде было заявлено, что восстановление нормальной работы дипмиссий США и России – «следующий этап» переговорного процесса, и эта работа «может быть довольно быстрой».

Что же до украинского вопроса, то и русские, и американцы консенсусно сошлись на том, что прекращение конфликта должно быть «прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон». Более того, устами Рубио было заявлено, что Трамп желает завершить войну таким образом, чтобы не допустить ее возобновления через 2-3 года, что является перманентным страхом, как в российских, так и в европейских политических кругах.

И это неудивительно: уровень обоснованного практикой взаимодействия недоверия так велик, что каждая из сторон подозревает другую в жульнической игре и намерении выторговать себе временную передышку для перегруппировки и последующего нового рывка.

Правда, было признано и то, что одного созвона между президентами и одной встречи для «прочного мира» будет маловато, а потому договорились встречаться еще. В разных составах и форматах.

Однако анонсированного на конец февраля в той же Саудовской Аравии саммита «Путин-Трамп» все же ждать не стоит. Видимо, еще слишком рано.

Нынешние же переговоры были названы «важным шагом вперед», и основным их итогом стала вербализация американскими переговорщиками некоего трехступенчатого мирного плана, включающего прекращение огня, выборы на Украине и затем подписание окончательного мирного соглашения. Причем, и Москва и Вашингтон рассматривают выборы, как одно из ключевых условий для успешного замирения, столь же важное, как и прекращение огня.

И хоть западные СМИ активно пишут о желании Трампа добиться прекращения огня чуть ли не к Пасхе, однако в реальности быстро не будет. Глава Госдепа Рубио настраивает на длительный путь к миру. По его словам, работа по финализации войны потребует «сложной и напряженной дипломатии» и взаимных уступок от всех сторон конфликта.

Также было заявлено, что завершение конфликта возможно только при согласии всех сторон, а условия должны быть «приемлемыми». При всей расплывчатости этих формулировок следует признать, что это уже шаг в сторону политического реализма.

Ведь раньше и на Западе, и в России говорили исключительно о некоем «справедливом» завершении войны. В условиях, когда «справедливость» каждая из сторон понимала исключительно как завершение войны на своих условиях, пространства для диалога не было от слова совсем.

В немалой степени подвижками к реализму стали неоднозначные итоги военной кампании, не позволяющие трактовать ее как однозначную и безоговорочную победу одной из сторон.

Давайте будем честны: если бы Россия и впрямь безоговорочно победила, а Украина столь же безоговорочно капитулировала, то для установления мира не потребовались бы переговоры с США и посредничество третьих стран. Можно было бы единолично продиктовать побежденным условия послевоенного мира на правах победителя.

Из других значимых американских вербальных оговорок, молчаливо поддержанных россиянами: будущее переговоров по Украине определится готовностью сторон выполнять свои обещания. Есть ли она, покажут уже ближайшие недели.

В остальном же, в Рияде договорились договариваться. Как говорят с российской стороны, пока рано говорить о компромиссах, но впервые за долгое время американцы не только слушали, но и слышали аргументы Москвы. Что, конечно, не может не радовать. Ну, хотя бы так.

Впереди – новые раунды контактов. Лавров и Рубио договорились назначить команды на высоком уровне для начала работы по украинскому урегулированию. Кто войдет в команду переговорщиков от России – будет решать Путин, а США еще не назначили своих представителей, хотя СМИ называют Келлога и Уиткоффа.

Кстати, уже завтра Келлог летит в Киев – его долго откладывавшийся визит в украинскую столицу все же состоится. Соответственно, совсем скоро мы узнаем, какие условия мира он привезет Зеленскому. Параллельно с этим, другие американские переговорщики будут согласовывать с Москвой условия, на которых уже Россия готова остановить СВО.

И только на следующем этапе Киев и Москва сядут за общий стол с уже согласованными позициями. Подключение к процессу Европы предполагается лишь на финальном этапе – когда и если договорятся Киев и Москва.

Из смешного. Уже после окончания четырехчасовой встречи в Рияде голос с турецкой галерки подал Эрдоган, назвавший Турцию «идеальным местом для переговоров лидеров России и США».

Причина столь назойливой самопродажи Стамбула в качестве посредника кроется в последовавшей за дежурными призывами к окончанию войны и заверениями в поддержке территориальной целостности Украины – словами о заинтересованности турецкого бизнеса в ее послевоенной поддержке и восстановлении. В общем, ничего нового – турецкий «джентльмен» в привычном для себя поиске десятки.

Резюмируя: пока общественность ждала «заморозки», появилась надежда на прямо противоположное – разморозку. И хоть речь пока идет не об Украине, а только об американо-российских отношениях, сам по себе такой результат переговоров – уже хлеб.

Пока, правда, это очень робкая разморозка, скорее, намек на нее, но, тем не менее. Это такой «подснежник надежды», который легко растоптать неосторожными движениям слонов в геополитической посудной лавке.