Ради хайпа Зеленский может устроить кровавый десант в Крым – офицер ВСУ
Украина может послать солдат в самоубийственный десант в Крым ради того, чтобы на несколько дней получить международный фурор.
Об этом на канале «Politeka» заявил офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий попросил оценить, возможен ли морской десант ВСУ в Крым в этом или следующем году.
«Возможно, у нас получится высадиться и какое-то время продержаться. Но как только это станет неинтересным всему миру, перестанет быть резонансом, оно быстренько прекратится. Как это было и в Сумской области, мы потеряли Юнаковку.
То есть, операция проведена, а потом, когда она уже не вызывает фурора, она свою функцию выполнила. А то, что через две недели Россия выбила всю пехоту, об этом никто не говорит», – сказал Черный.
«Поэтому, я считаю, с Крымом будет то же самое: фурор, что группы высадились, будет какая-то дестабилизация. Но потом Россия найдёт способы, как выбить наши войска оттуда», – добавил он.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: