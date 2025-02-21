«Проверяем уязвимости техники» – Украину поблагодарили за роль полигона НАТО

Вадим Москаленко.  
21.02.2025 22:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 213
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны НАТО благодаря войне против России получили уникальную возможность тестировать свою технику в реальных боевых условиях.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявил глава представительства НАТО на Украине Патрик Тернер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО благодаря войне против России получили уникальную возможность тестировать свою технику в реальных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«В Польше мы окрыли совместный украино-натовский центр, направленный на то, чтобы изучать уроки войны. Есть много уроков, которые можно почерпнуть из опыта Украины.

Некоторые из них – о креативности и инновационной украинцев, мы можем многому научиться в этом плане. Это производство дронов, дальнобойного оружия. Эти вещи развиваются с беспрецедентной скоростью. Также в плане РЭБ», – сказал Тернер.

«Также надо делать выводы касательно разных боевых платформ, которые показали себя слишком уязвимыми, или слишком видимыми, или слишком медленными. Это надо принимать во внимание.

Нам нужно переходить на технологии завтрашнего дня, а не использовать технологии вчерашнего дня», – добавил он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить