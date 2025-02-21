«Проверяем уязвимости техники» – Украину поблагодарили за роль полигона НАТО
Страны НАТО благодаря войне против России получили уникальную возможность тестировать свою технику в реальных боевых условиях.
Об этом на киевском форуме по безопасности заявил глава представительства НАТО на Украине Патрик Тернер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Польше мы окрыли совместный украино-натовский центр, направленный на то, чтобы изучать уроки войны. Есть много уроков, которые можно почерпнуть из опыта Украины.
Некоторые из них – о креативности и инновационной украинцев, мы можем многому научиться в этом плане. Это производство дронов, дальнобойного оружия. Эти вещи развиваются с беспрецедентной скоростью. Также в плане РЭБ», – сказал Тернер.
«Также надо делать выводы касательно разных боевых платформ, которые показали себя слишком уязвимыми, или слишком видимыми, или слишком медленными. Это надо принимать во внимание.
Нам нужно переходить на технологии завтрашнего дня, а не использовать технологии вчерашнего дня», – добавил он.
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