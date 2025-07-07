«Признать незалежность всех субъектов РФ» – Киеву советуют «потужный» ответ на потерю территорий
Симметричным ответом Украины было бы признание Верховной радой «права на независимость» всех субъектов и народов РФ.
Об этом на панельной дискуссии в Киеве заявил беглый либерал, иноагент и русофоб Магомед Ториев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия признала четыре региона Украины своими, внесла их в Конституцию. Война предусматривает, как минимум, симметричность ответов. На четвёртый год войны Украина признала Чечню и Ингушетию. При том, что каждый год, когда мы отмечаем это признание, под нашими постами в соцсетях появляются башкиры, буряты, якуты, татары, которые спрашивают – а почему нас не признают?
Сегодня я возглавляю организацию, где собрались исключительно нерусские народы, и у всех подготовлены те же пакеты документов, которые были у ингушей, когда их признавала Верховная рада. Прогресса нет», – пожаловался Ториев.
«При том, что в Думе или в СовФеде нет никакой конвенции, нет никакой депутатской группы, организации по ликвидации Украины. Но они шаг за шагом… и вы слышали последнее заявление: где будет нога, то будет Россия. Может быть, следует хотя бы симметрично ответить?
Вы не считаете, что Украина должна сегодня стать каким-то маяком свободы для этих народов и признать не их независимость, которой нет. Чтобы не превращать всё в цирк. А признать их право на независимость, что они имеют право создать свои национальные государства», – вещал иноагент.
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