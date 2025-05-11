Прибалты в Киеве пригласили ВСУ в общеевропейский экспедиционный корпус

Вадим Москаленко.  
11.05.2025 23:02
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Прибалтика, Русофобия, Эстония


Большой ошибкой было то, что перед Второй Мировой войной множество европейских стран не объединилось против Советского Союза.

Об этом 9 мая в Киев нагло рассуждали участники организованного экс-премьером Украины Яценюком «форума по безопасности», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большой ошибкой было то, что перед Второй Мировой войной множество европейских стран не объединилось...

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«Сложно представить какой-то прогресс в Европе без Франции и Германии – и вот, почему мы рады быть вместе. Министры иностранных дел совсем недавно в таком формате собирались в Дании и обсуждали эти вопросы. И сейчас, когда мы разговариваем, лидеры нордически-балтийских групп собираются обсуждать вопросы общих экспедиционных сил», – вещал экс-глава МИД, а ныне посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.

Его поддержал присутствующий рядом глава комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон.

«Мы вынесли очень трагичный урок во время Второй Мировой войны. Потому что до этого были нейтральными странами, мы могли бы создать альянс против возможной угрозы от Советской империи, но этого не произошло. И с тех пор, как мы возобновили свою независимость в 1991 году, нашим символом стал лозунг «Никогда снова». И мы работаем 24/7 над тем, чтобы выстраивать альянсы.

И вот эти общие экспедиционные силы, которые возглавляются Великобританией, являются важными. И сейчас настало время присоединиться Украине, потому что речь об интеграции реальных сил в Европе, и может создаться мощная армия Европы. Это не является эскалационным шагом, я верю в НАТО», – воинствовал эстонец.

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