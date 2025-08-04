Предчувствие капитуляции в Киеве: К требованиям РФ могут добавиться Днепропетровск и Купянск

Вадим Москаленко.  
04.08.2025 18:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Днепропетровск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Прошлогодние предупреждения президента РФ Владимира Путина, что следующие условия договорённостей с Киевом будут только хуже для Украины, вполне обоснованы.

Об этом  на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прошлогодние предупреждения президента РФ Владимира Путина, что следующие условия договорённостей с Киевом будут только...

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«Вполне допускаю, что дело может обрести такой оборот, и следующие условия могут оказаться ещё хуже. Там может оказаться или Днепропетровская, или часть Харьковской области. Купянск, по сути, в окружении, хотя референдума на территории Харьковской области не было, и никто её не включал в Конституцию РФ.

Да, это ультимативные требования РФ, по сути предложение капитуляции Украине, это означает поднять руки, принять все условия и сдаться», – сказал Золотарёв.

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