Правосек Береза: Русские готовятся окружить Покровск и идти дальше
Вполне вероятно, что освободившаяся в Курской области группировка ВС РФ будет переброшена на Красноармейское (Покровское) направление.
Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши командиры, которые трезво мыслят и спокойно оценивают ситуацию, говорят, что на севере российские и северокорейские солдаты практически лишили нас того козыря, который был у нас, это про Курщину, отвоевав часть, и они уже готовы к наступлению. Это Сумщина.
Также эти силы могут быть перекинуты на восток, на Покровск, там снова активизация. Понятно, что русские готовят наступательные действия, которые могут длиться не только три или девять месяцев, а почти весь 2025 год…», – прогнозировал правосек.
«Готова ли наша власть? Имею большие сомнения. Особенно наблюдая, как усилились бои под Покровском, и это один из главных оборонных пунктов Украины и ключевой узел в Донецкой области сейчас. Если его захватят, это будет не только возможность окончательного захвата всего региона, но и ускорит эти процессы.
Кстати, русские рассматривают возможность не только захвата, а попытки окружить этот город и двигаться дальше, а город в осаде не сможет воевать. Это тоже надо понимать», – тревожился Береза.
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