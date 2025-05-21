Многие колумбийцы социалистических взглядов, недовольные колониальным статусом своей страны, вступают в армию России и помогают воевать с нацистами и глобалистами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Григорий Кубатьян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такие колумбийцы, которые воюют за нас. Правильные колумбийцы. Дело в том, что колумбийцу намного проще ехать на Украину, потому что в самой Колумбии находится крупный очень вербовочный центр ЦРУ, и там молодых колумбийцев, в общем им дают выбор – или пойти в охранники, или пойти в бандиты в наркокартель, или пойти в наемники. То есть, так или иначе, он идет воевать. Но за наемничество платят больше, или, как минимум, обещают больше. Поэтому многие охотно вербуются, и дальше уже ЦРУ их равномерно распределяет по миру, где они могут быть просто наемными солдатами или изображать местных повстанцев, потому что у них цвет кожи такой смугловато-неопределенный, они могут изображать при желании и арабов, и украинцев, и кого угодно», – сказал Кубатьян

«Но не все колумбийцы разделяют эти ультраправые взгляды. Есть в Колумбии люди левых взглядов, социалистических. Кто-то, может быть, слышал, что в Колумбии идет партизанская война. Там есть очень сильные движения социалистические, ну и, соответственно, вот между ними идет борьба за Колумбию. Это борьба старая, давняя, и раз часть колумбийцев едет отстаивать правые идеи, интересы ЦРУ… то часть колумбийцев, меньше, но все-таки она есть, едет туда же, на Украину, но с нашей стороны, для того, чтобы бороться со своими оппонентами и отстаивать левые идеи, социалистические. И борются с нацизмом, они выбирают воевать за Россию и приезжают. Ну, не только колумбийцы, разные представители разных других народов», – отметил Кубатьян.

Он подчеркнул, что со стороны колумбийцев это настоящий подвиг, потому что попасть в российскую армию для них очень непросто, к тому же вернуться назад они вряд ли смогут.