Поставки азербайджанского газа на Украину оказались дешевым пиаром

Существует несколько версий, почему поставки азербайджанского газа на Украину упали в сентябре до нуля: опасность российских ударов, коррупция, высокая стоимость энергоносителя. Однако объемы первых летних поставок – 5 и 12 млн кубометров – говорят о том, что проект изначально не был серьезным.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это ничто – за месяц 12 млн кубометров. Это какая-то пробная партия. Если бы было выгодно, поставляли бы больше. 5 и 12 млн – это пыль. Украина из Венгрии 300 поставляет. И Польша может 300 млн. 5 и 12 – это чтобы пошуметь и досадить России», – сказал Алабужин.

Публицист Сергей Мардан считает, что Баку специально обнулил поставки на Украину, чтобы хоть как-то исправить пошатнувшиеся отношения с Москвой.

«Сдаётся, кто-то в Баку просто решил сделать вид, что он одумался и дёрнул газотранспортный стоп-кран. Но поздно», – написал Мардан.

«Тот самый случай, когда «Искандером» и добрым словом можно добиться куда большего, чем одним добрым словом президенту Алиеву», – считает обозреватель Юрий Баранчик.

Экс-глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон ранее заявлял, что поставки газа Украине по Трансбалканскому трубопроводу прекратились из-за высоких тарифов на прокачку со стороны Молдовы и Румынии.