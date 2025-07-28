Азербайджан начинает поставки газа на Украину. Решится ли Кремль на новый удар?

Михаил Рябов.  
28.07.2025 14:44
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Газ, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Азербайджан осуществил тестовую поставку небольших объемов газа киевскому режиму через Трансбалканский коридор — по маршруту Болгария–Румыния–Украина.

И, хотя на недавнем скандальном форуме в Карабахе Ильхам Алиев говорил о необходимости увеличения продажи энергоносителей на рынки, откуда вытеснена Россия, нынешнюю поставку Украине можно оценивать скорее как символический жест на фоне противостояния с Москвой.

Азербайджан осуществил тестовую поставку небольших объемов газа киевскому режиму через Трансбалканский коридор — по...

Ведь Киев сегодня вряд ли можно назвать платежеспособным клиентом – буквально накануне стало известно о том, что «Нафтогаз» залазит в новые долги ради закупки топлива на несколько дней.

Правда, Владимир Зеленский ранее предлагал использовать имеющиеся на Украине хранилища для организации нового маршрута поставок азербайджанского газа в ЕС. Но тут есть два нюанса – у Баку не так много дополнительных объемов топлива на экспорт, плюс Россия с начала СВО уже несколько раз наносила удары по инфраструктуре ПХГ на Западной Украине.

Политолог Владимир Лепехин считает, что при наличии политической воли заигрывания Баку с Киевом можно быстро прекратить.

«Что мешает России ударить по газотранспортной системе Украины – по точкам входа азербайджанского газа в эту страну со стороны Румынии и Болгарии?» – отметил он.

Ситуация с тестовой поставкой газа будет тестом для Кремля. Ведь, как известно, одной из причин нынешнего обострения российско-азербайджанских отношений наблюдатели считают недавний массированный удар ВС РФ по Кременчугскому НПЗ. Там осуществлялась переработка нефти компании SOCAR, связанной с семьей Алиева.

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