После СВО закалённую в боях российскую армию задействуют на других театрах – туда же подтянутся и наёмники с Украины

Анатолий Лапин.  
25.12.2025 15:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 708
 
Дзен, Сюжет дня


strong> После окончания СВО российскую армию, закаленную в сражениях, нельзя распускать по домам – ее нужно задействовать на других театрах зоны интересов России.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По окончанию СВО армию нужно брать и давать ей новое место для войны за пределами Российской Федерации. Думаю, что цикл войн, в который мы вступили, будет очень длительным, и никого сейчас серьезно отпускать нельзя. У нас есть задачи в Латинской Южной Америке, у нас есть задачи в Африке, есть задачи в Азии», – заявил Живов.

Ветеран СВО с позывным «Лом» при этом подчеркнул, что и там российские военные столкнутся с противником, за которым стоит НАТО, а также с украинскими наемниками.

«Дело в том, что и они уйдут туда же. Закончится, и с той стороны компетентные бойцы туда же уйдут в интересах англосаксов работать против нас – в тех же регионах и тех же республиках».

