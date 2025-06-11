Трамп и Европа распределили роли доброго и злого полицейского и продолжают свою игру, целью которой является поражение России.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел раскола Запада , но этого нет. Есть распределение ролей доброго и злого копа. И есть фигура, которая объединяет Трампа и Европу – папа Лев XIV . Он одновременно и республиканец, и преемник либерального Франциска, который стоял за глобализм, капитализм и так далее. И именно Лев XIV реализует встречу Трампа и Зеленского в Ватикане , сам встречается с Зеленским, и поэтому говорить о расколе Европы и США мягко говоря очень опрометчиво. Это было бы прекрасно, но этого нет. Пока это распределение ролей», – подчеркнул он.

По словам эксперта, все последние заявления европейских лидеров говорят о том, что по договорённости с Трампом вооружение Украины пойдёт через Европу. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вообще заявил, что русские «понимают только язык силы».

«Выборы в Польше — это компромисс между трампистами и глобалистами. Как раньше были воинствующий католик и глобалисты в парламенте и правительстве, так теперь — трампист и воинствующий ватиканист Кароль Навроцкий и европейские Туск и парламент. То есть статус-кво. Но в борьбе с Россией они едины.

И ещё одно доказательство: в США действует до сих пор закон о порабощённых нациях. Он был написан львовским униатом, республиканцем Львом Добрянским, и, согласно его закону, Россия поработила народы не только Украины и Белоруссии, но и от Волги до Урала, и казачьи земли Дона и Кубани. То есть закон о расчленении России является государственным актом США…», – заключил Фролов.