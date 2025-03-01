Помпео: У Трампа есть план «сдерживания России», но без угрозы Третьей мировой

Михаил Рябов.  
01.03.2025 22:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Владимиру Зеленскому не стоило публично перечить Дональду Трампу, заявил бывший госсекретарь Майк Помпео.

«В этом нет никаких сомнений. Украина без поддержки США находится в реальной опасности», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Владимиру Зеленскому не стоило публично перечить Дональду Трампу, заявил бывший госсекретарь Майк Помпео. «В...
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Помпео считает, что у новой администрации есть план действий по «сдерживанию России», при этом мир не будет находиться на грани Третьей мировой войны.

«Ракеты Джавелин, которые защитили Киев в ночь максимальной российской агрессии, были поставлены туда Дональдом Трампом, а Обама отказался это сделать», – напомнил Помпео в интервью FoxNews.

Он призвал Киев отказаться от конфронтации с Трампом, тогда «у Украины шанс на хороший исход».

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