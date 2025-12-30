Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы Россия изменила, наконец, свою позицию по урегулированию украинского кризиса, ее нужно «припугнуть».

Об этом бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире «Фокс Ньюз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы Владимир Путин был готов сесть за стол переговоров, его нужно будет хорошенько припугнуть», – сказал Помпео.

Он считает, что ввод европейских войск на Украину подействует на российского президента «как красная тряпка на быка». Кроме того, Помпео возлагает большие надежды на удары ВСУ по российской мирной инфраструктуре.

«Возможно, русские уже близки к тому, чтобы сдаться, но мы этого не видим. Ни их риторика, ни их слова, ни их действия, ни удары по Украине не дают повода думать, что они хоть в какой-то степени готовы пойти на уступки», – сказал Помпео.

Бывший чиновник имеет все основания защищать вороватую Зе-банду – ведь, очевидно, она обеспечивает его бизнес-интересы в обмен на «крышу» в США.

С 2023-го года Майк Помпео входит в совет директоров компании Veon, которой принадлежит украинский сотовый оператор «Киевстар». А несколько дней назад Помпео стал членом консультативного совета Fire Point – именно эта компания стала фигурантом коррупционного скандала и является производителем разрекламированной ракеты «Фламинго».