Политолог-навальнист: Сдача Херсона и Запорожья «технически вполне решаемый вопрос»
Президент США Дональд Трамп вполне может заставить утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского вывести ВСУ из Запорожской и Херсонской областей.
Об этом политолог-иноагент, близкий к покойному блогеру-экстремисту Алексею Навальному, Федор Крашенинников заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так он прокомментировал слова главы СВР Сергея Нарышкина, сказанные им в Минске на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о том, что «мирное решение украинского конфликта подразумевает признание суверенитета границ РФ».
«Давайте сейчас не будем обсуждать, на что пойдет или не пойдет Украина. Они довольно просто это себе представляют. Как в свое время российская армия покинула Херсон, и туда вернулись украинцы. Они хотят, чтобы по итогам навязанного через Трампа соглашения украинцы вывели свои войска и тех жителей, которые не хотят оставаться в России, а потом туда войдет российская армия. Мир в их представлении так и выглядит.
Насколько это осуществимо, другой вопрос, но в мировой истории такая практика была, и это ничего нового, довольно ужасная практика, но технически это вполне решаемый вопрос. Только морально все это выглядит довольно коряво», – рассуждал инагент.
При этом он не понимает, «зачем Путину подписывать соглашение, если у него и так дела идут на фронте вполне неплохо».
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