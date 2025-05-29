Жители Германии не знают правды о войне на Украине.

Об этом депутат бундестага от «АдГ» Райнер Ротфусс заявил на выступлении перед жителями города Торгау, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У людей в Германии просто нет никакой информации. У них также нет личного опыта войны. Они не знают, что такое Россия на самом деле. Они верят только тому, что им ежедневно вдалбливают СМИ, пытаясь заставить их поверить, что русские – это какой-то другой вид, а Путин – демон, и с ними ни при каких обстоятельствах нельзя вести переговоры», – сказал Ротфусс.

Он подчеркнул, что если немцы узнают правду, то будут против продолжения помощи Киеву.

«И те, кто знает лучше, те, кто знает подоплёку нынешней прискорбной войны на Украине, смогут сравнительно легко расшевелить людей. Потому что никто в Германии не хотел бы поддерживать эту политику, которую в настоящее время проводит федеральное правительство, если бы действительно понимал, какова ситуация на Украине.

За исключением, может быть, одного-двух основных акционеров «Rheinmetall» или их политических лоббистов в Бундестаге. Они, возможно, все равно останутся при своем мнении. Но это не должно нас сбивать с толку.

И то, что происходит сейчас, показывает нам, что мы почти победили в своем стремлении к миру. Насколько же грандиозен провал Мерца, который хотел превзойти Шольца и сыграть роль такого жесткого ястреба войны.

И теперь он получил сообщение от США, что нет, вы не поставите никаких ракет Таурус на Украину, потому что в них интегрированы компоненты двигателя и элементы управления американского производства. И ракеты Таурус не будут поставлены на войну, которую мы пытаемся закончить», – добавил депутат.