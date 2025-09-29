«Покажем России нашу силу!» – НАТО готовит большие учения в Румынии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Румынии с 20 октября по 13 ноября пройдут широкомасштабные маневры «Dacian Fall 2025» с привлечением более 5 тыс. военнослужащих из разных стран НАТО.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил министр обороны Румынии Йонуц Моштяну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чёрное море – это море вызовов. И когда война закончится, вызовы останутся, ведь Россия останется рядом. И мы должны показать свою силу, чтобы сдерживать Россию. Нам нужно расширять совместные миссии в Чёрном море. Что касается беспилотников – мы наблюдаем эту проблему уже три с половиной года. Мы приняли законодательство, чтобы сбивать их. Для этого нам нужно больше систем ПВО», – сказал министр.