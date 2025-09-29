«Покажем России нашу силу!» – НАТО готовит большие учения в Румынии
В Румынии с 20 октября по 13 ноября пройдут широкомасштабные маневры «Dacian Fall 2025» с привлечением более 5 тыс. военнослужащих из разных стран НАТО.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил министр обороны Румынии Йонуц Моштяну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Чёрное море – это море вызовов. И когда война закончится, вызовы останутся, ведь Россия останется рядом. И мы должны показать свою силу, чтобы сдерживать Россию. Нам нужно расширять совместные миссии в Чёрном море.
Что касается беспилотников – мы наблюдаем эту проблему уже три с половиной года. Мы приняли законодательство, чтобы сбивать их. Для этого нам нужно больше систем ПВО», – сказал министр.
«Война заставила нас всех действовать лучше. У нас пройдут ещё одни учения в ноябре. Это будут одни из самых масштабных военных учений.
Боевая группа в Румынии увеличится с полутора до пяти тысяч человек. Столько солдат стран-членов НАТО будут находиться в Румынии. Спасибо за это нашим партнёрам. Также в Румынии будет находиться более 800 единиц техники.
Хорошо, что мы расширяем свои возможности. И мы будем расширять их ещё больше. Мы хотим развивать возможности борьбы с беспилотниками вместе с Украиной. Они доказали, что лучшие в этом деле.
Нам нужно подумать, как укреплять восточный фланг, и как быстро внедрять новые возможности», – добавил он.
