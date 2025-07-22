Подоляка раскритиковал МИД РФ за Азербайджан

Россия демонстрирует свою слабость в Закавказье, пассивно реагируя на проукраинские демарши президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом блогер Юрий Подоляка заявил в интервью телеканалу «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное, реагировать адекватно. Потому что те шаги, которые я слышу от нашего МИДа, говорят о том, что у нас позиции нет. Мы растеряны. Хотя ожидать от Алиева этих событий было несложно, учитывая, как он мощно помогает ВСУ на протяжении трех лет. Азербайджан три года поставляет Киеву боеприпасы, вооружение, нефть, бензин. И после этого говорить о том, что мы друзья.

Со стороны нашего МИДа очень странная позиция. Ее никто не понимает. Ни наши партнеры, которые смотрят квадратными глазами и думают: а можно ли считаться с такой Россией в Закавказье. Это удар по нашей силе, которая есть, и даже по нашей внутренней повестке. Нельзя себя показывать никогда слабым. Мы себя показывает беззубыми и слабыми», – сказал Подоляка.