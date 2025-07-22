Подоляка раскритиковал МИД РФ за Азербайджан

Елена Острякова.  
22.07.2025 15:56
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Дзен, Политика, Россия, Русофобия


Россия демонстрирует свою слабость в Закавказье, пассивно реагируя на проукраинские демарши президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом блогер Юрий Подоляка заявил в интервью телеканалу «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия демонстрирует свою слабость в Закавказье, пассивно реагируя на проукраинские демарши президента Азербайджана Ильхама...

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«Главное, реагировать адекватно. Потому что те шаги, которые я слышу от нашего МИДа, говорят о том, что у нас позиции нет. Мы растеряны. Хотя ожидать от Алиева этих событий было несложно, учитывая, как он мощно помогает ВСУ на протяжении трех лет. Азербайджан три года поставляет Киеву боеприпасы, вооружение, нефть, бензин. И после этого говорить о том, что мы друзья.

Со стороны нашего МИДа очень странная позиция. Ее никто не понимает. Ни наши партнеры, которые смотрят квадратными глазами и думают: а можно ли считаться с такой Россией в Закавказье. Это удар по нашей силе, которая есть, и даже по нашей внутренней повестке. Нельзя себя показывать никогда слабым. Мы себя показывает беззубыми и слабыми», – сказал Подоляка.

Он считает, что российские власти должны «заставить азербайджанскую диаспору жить по законам, и Алиев сам прибежит». Кроме того, блогер предлагает поддержать Армению, население которой он считает лояльным России. Подоляка утверждает, что экономически Россия может «сделать больно, чтобы Азербайджан упал в нищету».

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