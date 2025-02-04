Победить в войне мало: придётся навсегда отвадить Запад от нацизма – учёный-историк

Украина была и остается площадкой для тестирования нацизма XXI века с последующим распространением по Европе.

Такое мнение на пресс-конференции к 80-летию Ялтинской конференции высказал член научного совета Российского военно-исторического общества, профессор Алексей Плотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Победить фашизм, нацизм, либерализм и любой «изм» военным путём невозможно. Возможно победить государство, в котором этот «изм» в данный момент преобладает – и провести денацификацию. Но это не значит, что можно победить. Кстати, ещё перед началом Великой Отечественной, когда уже шла Вторая мировая, Молотов с трибуны Верховного Совета сказал это открытым текстом: фашизм победить танками и пушками не получится. По этому поводу на него потом в 80-90-е вылили ушат грязи. Но это факт.

Был бы Советский союз – не было бы того, что сейчас происходит. Но Советский союз позволил себя уничтожить. Нужно понимать, что фашизм и нацизм – это как вирус. Он всё равно где-то при благоприятных условиях будет развиваться. Поэтому проблема не в том, чтобы сделать мир стерильным, а создать мир, в котором невозможно распространение этой бациллы, которая поражает организмы целых государств», – отметил он.