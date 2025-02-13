Украинских националистов очень демотивирует то, что они гибнут на фронте совсем не за те «европейские ценности», в которые Запад окунул Украину после Майдана 2014 года.

Об этом на канале бывшего «азовца» Игоря Мосийчука заявил идеолог неонацистской «Социал-национальной Ассамблеи» и праворадикальной группировки «Патриот Украины» Олег Однороженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Читают лекции, приезжают выпускники Йельского университета и т.п., они подводят нас к существованию Украины таким образом: если вы хотите существование Украины, то вы должны поддерживать всю эту леволиберальную, ЛГБТ [запрещено в РФ], глобалистскую повестку. Или Украина будет такой существовать, либо её не будет вообще. Это шантаж?» – печально спросил Мосийчук.

Однороженко подтвердил, что «безусловно, это шантаж».