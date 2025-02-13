Плач укро-арийцев: Хлопцы погибают на фронте за ЛГБТ
Украинских националистов очень демотивирует то, что они гибнут на фронте совсем не за те «европейские ценности», в которые Запад окунул Украину после Майдана 2014 года.
Об этом на канале бывшего «азовца» Игоря Мосийчука заявил идеолог неонацистской «Социал-национальной Ассамблеи» и праворадикальной группировки «Патриот Украины» Олег Однороженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Читают лекции, приезжают выпускники Йельского университета и т.п., они подводят нас к существованию Украины таким образом: если вы хотите существование Украины, то вы должны поддерживать всю эту леволиберальную, ЛГБТ [запрещено в РФ], глобалистскую повестку. Или Украина будет такой существовать, либо её не будет вообще. Это шантаж?» – печально спросил Мосийчук.
Однороженко подтвердил, что «безусловно, это шантаж».
«Безусловно, это манипуляция. Когда вся эта публика рассказывает о европейских ценностях, я как историк хорошо знаю, что это: ответственность, чувство достоинства и чести. А вот эти все трансформерно-ЛГБТшные вещи, постройка концлагеря, типа Советского Союза, не имеют к ним никакого отношения.
Наша изматывающая война с Россией, которая ведётся силами, прежде всего, украинских патриотов, националистов, которые абсолютно негативно относятся ко всей этой леволиберальной пропаганды, а не разными мифическими ЛГБТ-батальонами. То понятно, что такая деятельность только подрывает наши тылы, она деморализует, демобилизует наше общество. Которое должно быть воспитано действительно в европейских традициях, а не вся эта пропаганда, которую пытаются насадить сейчас через школу», – сокрушается в ответ нацистский идеолог.
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