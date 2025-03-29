Парадокс: экономика Украины «растет», а бюджет латают в долг. МВФ выдал Киеву очередные $400 млн

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Reuters сообщает, что украинским банкротам перепала очередная кредитная подачка: МВФ выделит Украине 400 миллионов долларов на поддержку трщащего по швам бюджета страны. Не имея серьезных внутренних резервов, Киев в значительной степени полагается на иностранную финансовую помощь для покрытия социальных расходов и поддержки экономики.

По данным агентства, Международный валютный фонд заявил, что его совет завершил рассмотрение вопроса о выделении Украине 400 миллионов долларов «Экономика Украины остается устойчивой, несмотря на сложные условия», утверждается в заявлении МВФ.

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Однако в Фонде добавляют, что экономический рост Украины, который замедлился во второй половине 2024 года, будет продолжать замедляться и в 2025 году из-за напряженного рынка труда и атак на энергетическую инфраструктуру.

«В результате общий объем выплат по программе, поддерживаемой МВФ, составит 10,1 миллиарда долларов», — говорится в сообщении МВФ по завершении рассмотрения.

Агентство напоминает, что это седьмой пересмотр украинской программы расширенного финансирования на сумму $15,5 млрд.