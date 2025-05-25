Отринем же страхи и одолеем Путина вместе! – натовский генерал призвал к «освобождению» Урала
Бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк увидел сходство между украинским кризисом и разделом Югославии, когда Европа проявляла нерешительность, но США «убедили Россию в том, чего мы хотели, хотя мы знали, что Россия этого не хочет».
Об этом он заявил на Парламентской ассамблее НАТО в Дейтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы смотрим на Украину сегодня, и я вижу большое сходство. Я вижу робкую международную реакцию. Я вижу нацию, которая пытается защитить себя и действительно борется за свободу всех остальных, против нарушения правил международного порядка. И я не вижу сильного объединенного международного ответа, возглавляемого США. Вместо этого я вижу трепет и дрожь. Страны беспокоятся о безопасности своих войск, спрашивают себя: можем ли мы выступить, каковы будут дипломатические последствия в Нью-Йорке», – трепался Кларк.
Он считает, что Запад сможет победить Россию, только объединившись.
«Есть ли здесь урок для Украины? Абсолютно. Если вы хотите остановить агрессию, если вы хотите твердо придерживаться международного порядка, основанного на правилах, вы должны собраться вместе и признать реальность этого…
Это заранее спланированная операция России, давно готовившаяся, и это еще не конец. И мы не можем вводить в заблуждение самих себя и наше общество. Если мы хотим Европу, которую мы видели с 1989 года, свободную и цельную от Атлантики до Урала, нам придется объединиться и проявить достаточную силу, чтобы убедить мистера Путина в том, что он не может победить. Прямо сейчас он думает, что побеждает», – бредил Кларк.
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