От нас скрывают правду! Вопрос сдачи территорий тоже обсуждается – экс-посол Украины в США

Украинскому населению показывают лишь малую часть того, что на самом деле обсуждается на переговорах с США. В частности, там речь идет и о территориях, но официально делегации этого не признают.

Об этом в эфире видеоблога Liga.net заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, они пошли туда делать то, о чем нам не говорят. Нам же рассказывают, что все переговоры свелись к вопросам энергетическим. Ну, это же очевидно для тех, кто знает, был в переговорах, знает, что не все говорится. И с большой долей вероятности российская сторона с американской, возможно, обсудит очень широкий спектр. Поэтому я говорю, что такое впечатление, что эта часть, которую нам показали, конечно, мы ее видим, но почему же они туда поехали? Они же поехали уточнять, что имели в виду в разговорах… с одной стороны президента США с начальником российским, с другой – президента Украины с президентом США. То есть они поехали уточнять эти детали. И эти детали, я уверен, касаются более широкого спектра вопросов. В том числе вопросы территории, как их называют сейчас», – нагонял дипломат тревоги.