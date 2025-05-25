Новинский – Карлсону: «Аресты и санкции стали излюбленным оружием диктатора Зеленского»

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Диктатор Зеленский под предлогом военного положения лишил граждан всех человеческих прав.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил экс-депутат Верховной рады, олигарх Вадим Новинский, против которого украинская власть ввела санкции за «пророссийскую» позицию и поддержку канонической УПЦ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы знаете, меня подверг санкциям Зеленский. Против меня ведутся различные уголовные расследования по ложным и необоснованным обвинениям. Сейчас санкции – любимое оружие нашего президента. Он любит бить ими по всем, кому может – любые оппоненты, критики, бизнесмены, религиозные лидеры. Я был подвергнут санкциям за мою поддержку церкви. Судебная власть на Украине не функционирует и парализована, законов нет. Как сказал президент, Конституция поставлена на паузу. Так что это показатели того, что на Украине установлена диктатура», – сказал Новинский.