Никакого Иностранного легиона на Украине не будет – французский посол

Вадим Москаленко.  
02.08.2025 14:49
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Франция


Киев был бы счастлив, если бы Франция развернула на Украине свой Иностранный легион, но пока все эти инициативы якобы остаются на уровне российской дезинформации.

Об этом  в интервью Ukraїner Q заявил посол Франции в Киеве Гаэль Весьер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев был бы счастлив, если бы Франция развернула на Украине свой Иностранный легион, но...

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«Конечно, в соцсетях они используют троллей, прокси-серверы и некоторых людей, которые добросовестные, но искренне не понимают, что Россия ими манипулирует. И эти люди самые эффективные, потому что иногда они действительно верят в то, что говорят. Даже если говорят несуразицы или сумасшествие. Есть много пропагандистских нарративов, но в определённой мере уже к этому привыкли.

В действительности, это были ужасные нарративы, скажем, об увеличении налогов. Мол, французы будут платить какой-то специальный налог, чтобы поддерживать, таким образом, Украину. Это неправда, и важно, чтобы люди это знали. Или ещё была эта сумасшедшая информация, что французский Иностранный легион уже развёрнут на Украине, чтобы воевать на стороне Украины», – возмущается француз.

«Это не так. Конечно, Украина была бы счастлива, если бы мы так сделали, но это не так», – подчеркнул Весьер.

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