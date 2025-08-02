Никакого Иностранного легиона на Украине не будет – французский посол
Киев был бы счастлив, если бы Франция развернула на Украине свой Иностранный легион, но пока все эти инициативы якобы остаются на уровне российской дезинформации.
Об этом в интервью Ukraїner Q заявил посол Франции в Киеве Гаэль Весьер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, в соцсетях они используют троллей, прокси-серверы и некоторых людей, которые добросовестные, но искренне не понимают, что Россия ими манипулирует. И эти люди самые эффективные, потому что иногда они действительно верят в то, что говорят. Даже если говорят несуразицы или сумасшествие. Есть много пропагандистских нарративов, но в определённой мере уже к этому привыкли.
В действительности, это были ужасные нарративы, скажем, об увеличении налогов. Мол, французы будут платить какой-то специальный налог, чтобы поддерживать, таким образом, Украину. Это неправда, и важно, чтобы люди это знали. Или ещё была эта сумасшедшая информация, что французский Иностранный легион уже развёрнут на Украине, чтобы воевать на стороне Украины», – возмущается француз.
«Это не так. Конечно, Украина была бы счастлива, если бы мы так сделали, но это не так», – подчеркнул Весьер.
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