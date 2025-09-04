Newsweek о «коалиции желающих»: Европа лает сильнее, чем кусает
Американский журнал Newsweek скептически оценивает перспективы ввода войск на Украину европейскими странами – членами так называемой «коалиции желающих».
«Если бы европейцы считали Украину настолько важной для безопасности своего континента, то европейские войска уже сражались бы бок о бок с украинцами в окопах Донбасса. Но это не так. Европа лает гораздо сильнее, чем кусает, и Украина не настолько важна для европейцев, чтобы рисковать конфликтом с российской военной машиной», – говорится в публикации.
Автор раскрывает «горькую правду»:
«Горькая правда в том, что нет, мы не можем этого сказать. Главы европейских государств могут каждый день рассуждать на своих трибунах о необходимости защищать Украину, чтобы победа России не вдохновила Москву на нападение на территорию НАТО , но их политика в отношении Украины строится на снижении риска. Другими словами, продолжая поставлять оружие украинской армии, Европа также старается не заходить слишком далеко, чтобы минимизировать вероятность столкновения с Россией».
Есть еще один важный момент – по оценке автора, для ввода на Украину нужно готовить под 100 тысяч НАТОвцев. Это больше, чем когда-либо в истории – в Косово на пике альянс заводил 50 тысяч человек. А без американцев у европейцев банально нет людей.
«Великобритания пообещала выделить несколько тысяч человек, но, поскольку британская армия сократилась до минимального размера со времен Наполеона , Лондону будет сложно обеспечить что-либо большее. Французы тоже будут участвовать, но трудно представить, чтобы Макрон пошел дальше того, что предлагает Стармер. Польша, чьи расходы на оборону являются самыми высокими в Европе по валовому внутреннему продукту, имеет собственную протяженную границу с Россией, с которой приходится иметь дело. Германия разделилась во мнениях относительно этой перспективы: канцлер Фридрих Мерц намекает на некоторое военное участие Германии, но другие политические лидеры в ужасе от мысли о том, что бундесвер может сражаться с российскими войсками на Украине», – пишет Newsweek.
