Немецкая разведка признала, что в интересах ЕС затянуть украинскую войну
Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что Россия нападет на Европу в 2029-2030 годах.
Об этом он заявил в интервью СМИ-иноагенту «Дойче Велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Этот временной промежуток основан на очень надежных данных. Но, конечно, он также зависит от конкретного развития событий. Если военный конфликт на Украине затихнет раньше, то все ресурсы (как материально-технические, так и кадровые) будут в состоянии создать угрозу для Европы гораздо раньше. Тогда возможно, что конкретная угроза, шантаж со стороны России в отношении европейцев может произойти раньше, чем мы рассчитывали ранее. Я не хочу называть никаких дат, но все взаимосвязано. Быстрое окончание войны в Украине позволит россиянам использовать свою энергию там, где они действительно хотят, а именно – против Европы», – сказал Каль.
Он обвинил Россию в деятельности, «которая выходит за рамки обычного уровня шпионажа», и «диверсиях в беспрецедентно грубой манере». По словам Каля, «такого рода угрозы будут сохраняться, независимо от того, как будет идти война на Украине».
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